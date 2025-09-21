Россия
13:25, 21 сентября 2025Россия

В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

Песков сравнил график Путина с доменной печью, так как он не может остановиться
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

График президента России Владимира Путина похож на доменную печь, так как он тоже не может остановиться. С заводским оборудованием распорядок российского лидера сравнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Работа, работа и работа. Собственно, в этом плане ничего не меняется. Дел много и внутри страны, и международная обстановка того требует. (...) Президентский график, знаете, как доменная печь — он не может остановиться», — сказал официальный представитель Кремля.

Зарубин отметил, что на этой неделе Путин, в частности, примет участие в Глобальном атомном форуме (World Atomic Week), который пройдет в Москве с 26 по 30 сентября.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что формат прямой линии с президентом каждый раз пытаются сделать более информативным. По словам Пескова, министерства и ведомства реагируют на содержание вопросов еще в ходе их сбора.

