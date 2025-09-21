В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

Депутат Немкин: В России стартует первый этап внедрения цифрового рубля

С октября россияне смогут получить часть социальных выплат в цифровых рублях. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

Немкин отметил, что с 1 октября в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. По его словам, на начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета, а с 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет применять для любых федеральных выплат.

Депутат пояснил, что со следующего года пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате. Он подчеркнул, что старые формы расчета не исчезнут и граждане смогут сами выбирать, как получить деньги: наличными, на карту или в цифровых рублях.

Немкин добавил, что к 2027 году цифровые рубли будут использоваться в региональных бюджетах и внебюджетных фондах. «Процесс использования цифрового рубля будет максимально простым: доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а при необходимости — мгновенная конвертация в обычные деньги», — заявил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков получил первую зарплату в цифровых рублях. По его словам, таким образом он протестировал инфраструктуру и убедился, что она работает как надо.