Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 21 сентября 2025Экономика

В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

Депутат Немкин: В России стартует первый этап внедрения цифрового рубля
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

С октября россияне смогут получить часть социальных выплат в цифровых рублях. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

Немкин отметил, что с 1 октября в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. По его словам, на начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета, а с 1 января 2026 года цифровой рубль можно будет применять для любых федеральных выплат.

Депутат пояснил, что со следующего года пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и пособия будут доступны в цифровом формате. Он подчеркнул, что старые формы расчета не исчезнут и граждане смогут сами выбирать, как получить деньги: наличными, на карту или в цифровых рублях.

Немкин добавил, что к 2027 году цифровые рубли будут использоваться в региональных бюджетах и внебюджетных фондах. «Процесс использования цифрового рубля будет максимально простым: доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а при необходимости — мгновенная конвертация в обычные деньги», — заявил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков получил первую зарплату в цифровых рублях. По его словам, таким образом он протестировал инфраструктуру и убедился, что она работает как надо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о переходе к полной автономии в авиастроении

    Польская полиция обнаружила «похожий на дрон объект»

    Правительство Великобритании признало государственность Палестины

    Россиянка Александрова проиграла Швентек в финале турнира WTA

    МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

    Правительство Канады признало государственность Палестины

    В России связали мнение немцев о Мерце с поддержкой Украины Германией

    В октябре россияне смогут получить социальные выплаты в цифровых рублях

    Россиянин расправился со своей трехлетней дочерью и сбросил ее тело в реку

    Мирного жителя не стало в результате обстрела Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости