Россия
12:32, 22 сентября 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны России заявило о контроле над Калиновским в Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Калиновское в Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двум бригадам теробороны в районе населенных пунктов Гавриловка и Орестополь Днепропетровской области, а также Червоное Запорожской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 295-ти военнослужащих, 14 автомобилей, 3 боевые бронемашины, 3 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее ведомство отчиталось об установлении бойцами группировки Восток контроля над Березовым в Днепропетровской области.

В августе министр обороны России Андрей Белоусов заявил о росте площади территории, занимаемой ежемесячно российскими бойцами в зоне СВО, практически в два раза. По его словам, если раньше она составляла 300-400 квадратных километров, то теперь — 700 квадратных километров в месяц.

.
