Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 22 сентября 2025Россия

Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

Mash: В атакованном ВСУ отеле в Крыму отмечали день рождения 10-летней девочки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В отеле Luciano Wellness & SPA Foros в Форосе в Крыму в момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечали день рождения десятилетней девочки. Подробности об атаке появились у Mash в Telegram.

Как рассказала изданию мать ребенка, украинские беспилотники появились примерно через пять минут после поздравления ее дочери. Сначала она слышала гул, а затем прозвучал удар. При этом присутствующие не понимали, что происходит и приняли атаку за часть шоу-программы, однако через некоторое время всех начали направлять в укрытие. По словам очевидцев, атака продолжалась больше двух часов.

Ранее сообщалось, что в отеле в момент атаки также проходил банкет в честь дня рождения бренда Luciano. Летящий в гостей дрон заметили в момент, когда ведущий начал говорить, что самолет компании только начинает свой полет.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. По данным Минобороны России, атака проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цели массированного удара по Харьковской области

    В Госдуме отреагировали на внесение Дзюбы в базу «Миротворца»

    Появились подробности о последствиях взрыва дрона у администрации столицы региона России

    В Дарвиновском музее ответили на слова священника РПЦ об ученых-безбожниках

    Военный эксперт рассказал о самодельных минах у ВСУ

    Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

    Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

    В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

    Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

    Китай заподозрили в беспрецедентных военных чистках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости