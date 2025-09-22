Атаку ВСУ на отель в Крыму приняли за часть программы дня рождения 10-летней девочки

Mash: В атакованном ВСУ отеле в Крыму отмечали день рождения 10-летней девочки

В отеле Luciano Wellness & SPA Foros в Форосе в Крыму в момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечали день рождения десятилетней девочки. Подробности об атаке появились у Mash в Telegram.

Как рассказала изданию мать ребенка, украинские беспилотники появились примерно через пять минут после поздравления ее дочери. Сначала она слышала гул, а затем прозвучал удар. При этом присутствующие не понимали, что происходит и приняли атаку за часть шоу-программы, однако через некоторое время всех начали направлять в укрытие. По словам очевидцев, атака продолжалась больше двух часов.

Ранее сообщалось, что в отеле в момент атаки также проходил банкет в честь дня рождения бренда Luciano. Летящий в гостей дрон заметили в момент, когда ведущий начал говорить, что самолет компании только начинает свой полет.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. По данным Минобороны России, атака проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами. По последним данным, жертвами налета стали три человека, еще 15 пострадали. Четверо из получивших ранения находятся в тяжелом состоянии.