Банки Швейцарии стали бороться за «хороших русских»

«Ведомости»: Банки Швейцарии борются за российских клиентов

Швейцарские банки сохранили отделы по работе с российскими клиентами. О борьбе кредитных организаций за «хороших русских» сообщает газета «Ведомости».

Необходимый минимум «хорошего русского» — вид на жительство и уплата налогов в Швейцарии или странах Евросоюза (ЕС). Это могут быть те, кто переехал в Европу давно и у кого нет активов в России, а также современные мигранты — например, топ-менеджеры, ушедшие из крупных российских и западных компаний, владельцы бизнеса, которые закрыли, продали или релоцировали его в Европу.

Как заявил руководитель группы по банковским услугам юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок, счета в пять миллионов долларов (минимум для новых и действующих российских клиентов) находятся под постоянным риском и давлением. Выходцам из России, чтобы банк мог их защищать, надо как минимум иметь вид на жительство либо второй, европейский паспорт, а также иметь центром жизненных интересов не Россию.

Главным критерием сейчас является «чистота и прозрачность» клиента, прослеживаемость и специфика источника происхождения его средств, добавила управляющий партнер юридической фирмы FTL Advisers Наталья Пацева — таких клиентов банки Швейцарии берут охотно и борются за них. Наименее рискованные категории выходцев из России могут даже торговаться с банками по размеру комиссий.

Весной 2023 года банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиянам, которые платят налоги на родине, и начали следить за перечислениями клиентов из России. В марте 2024 года они стали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт. С такой практикой столкнулись клиенты UBS и Credit Suisse. Швейцарские банки стали закрывать счета даже за переводы в Россию незначительных сумм, а в некоторых случаях требуют подтвердить отказ от российского гражданства.

