Единственный обвиняемый в расправе над депутатом Рады в Подмосковье заявил о подставе

Амирханян не признал вину в убийстве Кивы в Подмосковье и заявил о подставе

Бизнесмен Араик Амирханян, единственный обвиняемый в расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Ильей Кивой в Подмосковье, заявил о подставе. С таким заявлением он выступил на слушаниях в Мособлсуде, передает ТАСС.

По словам подсудимого, он не причастен к преступлению, жертвой которого стал его знакомый Кива. Его сокамерник дал ложные показания под давлением о том, что у него был в СИЗО мобильный телефон и он сообщил украинской спецслужбе адрес экс-депутата, пояснил Амирханян. Также он настаивает на том, что дело о взятке против него было сфабриковано.

Бизнесмен, который являлся крупнейшим подрядчиком «Укравтодора», содержится в СИЗО-2 «Бутырка» по решению Сергиево-Посадского суда, избравшего ему меру пресечения в виде заключения под стражей до 2 ноября.

Амирханяна задержали в начале июня. По версии следствия, он следил за Кивой и передавал данные о его местонахождении Службе безопасности Украины. Также ему вменяется дача взятки.

О расправе над Кивой стало известно 6 декабря 2023 года. Его без признаков жизни нашли возле отеля в Подмосковье, на его правом виске была обнаружена резаная рана.

