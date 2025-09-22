Еще одна страна признала государственность Палестины

Португалия признала государственность Палестины

Португалия приняла решение официально признать Палестину. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел, его слова приводит телеканал SIC Noticias.

В материале отмечается, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поддержал решение правительства. Лиссабон выступает за создание двух суверенных государств — Израиля и Палестины, — живущих в мире.

При этом представители португальской партии Центральный демократический союз выступили против этого. По их мнению, сейчас неудачный момент для принятия соответствующего решения, в частности, не соблюдены международно-правовые критерии, необходимые для признания — например, отсутствует «эффективное правительство, способное осуществлять контроль над территорией».

Ранее государственность Палестины признали Австралия, Канада и Великобритания. Палестинское движение ХАМАС назвало это важным шагом, однако добавило, что теперь необходимы и практические меры от властей этих государств.