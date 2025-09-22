Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 21 сентября 2025Мир

Еще одна страна признала государственность Палестины

Португалия признала государственность Палестины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Португалия приняла решение официально признать Палестину. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Паулу Ранжел, его слова приводит телеканал SIC Noticias.

В материале отмечается, что президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза поддержал решение правительства. Лиссабон выступает за создание двух суверенных государств — Израиля и Палестины, — живущих в мире.

При этом представители португальской партии Центральный демократический союз выступили против этого. По их мнению, сейчас неудачный момент для принятия соответствующего решения, в частности, не соблюдены международно-правовые критерии, необходимые для признания — например, отсутствует «эффективное правительство, способное осуществлять контроль над территорией».

Ранее государственность Палестины признали Австралия, Канада и Великобритания. Палестинское движение ХАМАС назвало это важным шагом, однако добавило, что теперь необходимы и практические меры от властей этих государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по крымскому санаторию

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Появилось фото пожара в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Еще одна страна признала государственность Палестины

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Над морской акваторией рядом с Севастополем сбили БПЛА

    Зеленский заявил о новой встрече с Трампом

    На Украине предрекли прекращение помощи со стороны США фразой «лавочка закрывается»

    ХАМАС высказалось о признании Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости