FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников на Олимпиаду

FIS рассмотрит 24 сентября вопрос допуска российских лыжников на Олимпиаду-2026

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских лыжников до отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос будет рассмотрен на совете организации, который пройдет в среду, 24 сентября. Отмечается, что после этого FIS сделает заявление.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026, назвав их низкими. Он предположил, что если FIS примет положительное решение, то к Играм будут допущены лишь несколько человек.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.