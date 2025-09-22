Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
Сегодня
21:45 (Мск)
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
17:00, 22 сентября 2025Спорт

FIS рассмотрит вопрос допуска российских лыжников на Олимпиаду

FIS рассмотрит 24 сентября вопрос допуска российских лыжников на Олимпиаду-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских лыжников до отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос будет рассмотрен на совете организации, который пройдет в среду, 24 сентября. Отмечается, что после этого FIS сделает заявление.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026, назвав их низкими. Он предположил, что если FIS примет положительное решение, то к Играм будут допущены лишь несколько человек.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

    Зеленский предложил отправлять подразделения ВСУ за границу

    Оглашен приговор за продажу информации о российских войсках в Горловке

    Украинец захотел стать священником для отсрочки от армии

    Стали известны новые подробности об успехах ВС России в Харьковской области

    В Европе раскрыли причину затягивания отказа от российского газа

    ХАМАС подготовило письмо Трампу с одной просьбой

    Мастер маникюра рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов

    Предсказан срок прихода заморозков в Москву

    Стало известно о «простреливающем большую часть европейской территории России» эсминце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости