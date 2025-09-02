Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
120:57
Завершен
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
1 сентября
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
1 сентября
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
62:78
Завершен
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
00:45, 2 сентября 2025Спорт

Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

Губерниев заявил, что к Олимпиаде-2026 могут допустить лишь двоих лыжников
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года, назвав их низкими. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев предположил, что если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) примет положительное решение, то к Играм будут допущены лишь несколько человек. При этом, по его мнению, российские спортсмены не смогут полноценно вернуться на старты до тех пор, пока не изменится политическая обстановка.

«Если в FIS найдут какие-то варианты, то на Олимпиаду поедут человека два от России, я так думаю. (...) Даже если нас пустят на Олимпиаду и на Кубок мира, мы все равно не сможем выступать ни в Польше, ни в Чехии, ни в Швеции, ни в Финляндии, ни в Норвегии. Так что это будет половинчатое возвращение, если даже оно случится», — заявил он.

Ранее Губерниев жестко ответил на слова норвежского эксперта по лыжным гонкам Петтера Шинстада о «скрытом отчаянии» российских лыжников. Он назвал высказывание журналиста абсолютным хайпом.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Побег страшнее смерти». Двое террористов сбежали из самого известного СИЗО Урала. Как им это удалось и что известно о розыске?

    Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

    В США рассказали о «фантомных» проектах строительства дата-центров

    Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    На Западе заявили о мощных сигналах Трампу после встречи лидеров России и Китая

    Военный эксперт высказался об убийстве экс-спикера Верховной Рады

    Идентифицированы замеченные в океане загадочные 13-метровые существа

    Россиянам назвали необычный способ хранения яблок

    В Венгрии заявили о подготовке Киевом нового удара по нефтепроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости