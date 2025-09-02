Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпиаде-2026

Губерниев заявил, что к Олимпиаде-2026 могут допустить лишь двоих лыжников

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы на допуск российских лыжников к Олимпийским играм 2026 года, назвав их низкими. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев предположил, что если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) примет положительное решение, то к Играм будут допущены лишь несколько человек. При этом, по его мнению, российские спортсмены не смогут полноценно вернуться на старты до тех пор, пока не изменится политическая обстановка.

«Если в FIS найдут какие-то варианты, то на Олимпиаду поедут человека два от России, я так думаю. (...) Даже если нас пустят на Олимпиаду и на Кубок мира, мы все равно не сможем выступать ни в Польше, ни в Чехии, ни в Швеции, ни в Финляндии, ни в Норвегии. Так что это будет половинчатое возвращение, если даже оно случится», — заявил он.

Ранее Губерниев жестко ответил на слова норвежского эксперта по лыжным гонкам Петтера Шинстада о «скрытом отчаянии» российских лыжников. Он назвал высказывание журналиста абсолютным хайпом.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.