15:40, 22 сентября 2025Наука и техника

Глава «Роскосмоса» призвал не бояться привлекать частников

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Госкомпаниям необходимо не бояться привлекать бизнес к космическим проектам, призвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам надо не бояться привлекать частников», — сказал руководитель на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».

Примерами успешного сотрудничества частных и государственных компаний глава «Роскосмоса» назвал проекты аппаратов «Глонасс» и «Бион-М».

Ранее госкорпорация сообщила о подписании с компанией АФК «Система» соглашения о создании и запуске спутников дистанционного зондирования Земли группы компании «Спутникс» (дочерняя компания АФК «Система»).

Также в сентябре Баканов заверил, что скоро у России обязательно появится аналог Starlink.

