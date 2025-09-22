Глава «Роскосмоса» призвал не бояться привлекать частников

Баканов: Необходимо не бояться привлекать частников к космическим проектам

Госкомпаниям необходимо не бояться привлекать бизнес к космическим проектам, призвал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам надо не бояться привлекать частников», — сказал руководитель на пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2025».

Примерами успешного сотрудничества частных и государственных компаний глава «Роскосмоса» назвал проекты аппаратов «Глонасс» и «Бион-М».

Ранее госкорпорация сообщила о подписании с компанией АФК «Система» соглашения о создании и запуске спутников дистанционного зондирования Земли группы компании «Спутникс» (дочерняя компания АФК «Система»).

Также в сентябре Баканов заверил, что скоро у России обязательно появится аналог Starlink.