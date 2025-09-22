Мировые цены на нефть упали до минимума с 12 сентября

Цена Brent в ходе торгов упала ниже $66 за баррель впервые с 12 сентября

Стоимость эталонной североморской марки нефти Brent в ходе торгов в понедельник, 22 сентября, в моменте опускалась ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме Brent дешевела до 65,94 доллара за баррель. Столь низких значений на лондонской бирже не фиксировались с 12 сентября 2025 года. Однако ближе к 17:55 по московскому времени котировки начали постепенно отыгрывать дневное падение. К тому моменту стоимость ноябрьского фьючерса поднялась примерно до 66,4 доллара. Несмотря на это, снижение к уровню закрытия предыдущей сессии составило 0,4 процента.

Мировые цены на нефть падают на фоне ожидаемого осенью увеличения глобального предложения на фоне договоренностей стран-участниц ОПЕК+ заметно нарастить добычу сырья. Картель, в состав которого помимо России входят Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, ранее решили повысить суточную нефтедобычу в октябре на 137 тысяч баррелей.

При таком раскладе на глобальном энергорынке может возникнуть переизбыток сырья, тогда как мировой спрос вряд ли будет расти столь же стремительными темпами на фоне торговых войн, которые бьют по деловой активности, и общей геополитической неопределенности на Ближнем Востоке (война Израиля с ХАМАС) и на Украине. Сдержать падение сырьевых котировок, полагают аналитики американского инвестбанка JP Morgan, могут угрозы введения более жестких западных санкций против российской нефти.