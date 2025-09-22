Экономика
16:21, 22 сентября 2025Экономика

В Москве объявлен желтый погодный уровень

В Москве из-за высокой пожарной опасности введен желтый погодный уровень
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве и области введен желтый погодный уровень из-за высокой пожарной опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

«В Москве и Подмосковье высокая пожарная опасность, достигающая четвертого класса», — объявили в учреждении. Предупреждение будет действовать в столичном регионе вплоть до полуночи среды, 24 сентября.

Тем временем Москва поставила новый метеорологический рекорд. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднялись до отметки в 26,2 градуса. Такой показатель выше климатической нормы сентября на восемь-девять градусов.

Летняя погода, однако, долго в Москве не продержится. Летняя температура будет стоять в столице до среды, 24 сентября. В эти дни воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, тем самым превысив климатическую норму на 5-6 градусов. В четверг, 25-го числа, наступят заморозки.

