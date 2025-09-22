Забота о себе
11:44, 22 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван доступный каждому россиянину способ подготовиться к сезону гриппа

Терапевт Агаева назвала главной мерой профилактики гриппа ежегодную вакцинацию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Cira123 / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала о мерах профилактики гриппа, которые позволят защититься от него. Доступный каждому россиянину способ подготовиться к сезону простуд она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Главной мерой профилактики гриппа медик назвала ежегодную вакцинацию — оптимально проводить ее до начала эпидемиологического сезона, то есть в сентябре-октябре. Специалист подчеркнула, что вакцинация рекомендована всем людям старше полугода, поскольку грипп может дать осложнения: пневмонию, миокардит, обострение хронических болезней, в редких случаях синдром Гийена — Барре.

Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа, а также сократить срок выздоровления после неосложненной формы течения вирусной инфекции. Кроме того, массовая вакцинация помогает сократить общую циркуляцию вируса, что снижает риск заражения среди непривитых групп — это могут быть, например, новорожденные, люди с абсолютными противопоказаниями к вакцинации.

Помимо ежегодной вакцинации против гриппа, Агаева посоветовала не забывать о такой профилактической мере, как регулярное мытье рук водой с мылом или использование антисептических средств, особенно перед едой и после посещения общественных мест. Снизить вероятность заболевания может также здоровое питание, физическая активность, полноценный сон и соблюдение режима труда и отдыха, заключила врач.

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.

