Сторонники «Русской общины» устроили рейд в Бутово на окраине Москвы

Сторонники «Русской общины» устроили рейд в районе Бутово на окраине Москвы. Предположительно, он прошел вечером в субботу, 20 сентября.

Telegram-канал «Община новости», связанный с «Русской общиной», выложил кадры рейда. На них попали десятки человек в масках и с нашивками организации, которые строем идут по дворам и тротуарам. В посте о рейде члены организации сообщили, что участники «пресекли распитие алкоголя в общественном месте под громкую музыку, провели беседы с местными жителями и молодежью, выявили точки незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним в ночное время».

При этом рейд сопровождала полиция — сотрудники МВД и их автомобили попали на видео рейда. «Русская община» высказала благодарность сотрудникам Росгвардии и правоохранителям за «оперативную работу и быструю реакцию».

По утверждению организации, десятки жителей Бутово «благодарили дружинников и просили проводить такие рейды чаще». «У меня прямо слезы выступают... Это вот наша русская дружина. Господи, хорошо… Неужели у нас будет порядочек везде?» — высказалась на видео некая женщина (неизвестно, очевидица или участница рейда). Кроме того, две девочки-подростка заявили на видео, что «чувствуют себя в безопасности» при виде участников рейда.

«Русская община» также устроила рейд против нелегальной торговли фруктами

Кроме того, в том же юго-западном районе Москвы дружина «Русской общины» провела рейд против нелегальной торговли.

У его участников были претензии к некоему Нофалу Ганбарову, продававшему фрукты и ягоды из «Газели» на парковке. Со слов сторонника «Русской общины», его уже «просили не продавать, но он все равно торгует» якобы без разрешающих документов. Дружинники также указали на продажу без чеков и кассового аппарата и отсутствие маркировки товара.

Судя по кадрам видео с рейда, предпринимателя затем забрала полиция, а «Русская община» показала кадр с талоном, подтверждающим принятое в территориальном отделе полиции заявление.

«Русская община» также призвала обращаться в правоохранительные органы при виде незаконной торговли, а также пообещала продолжать совместно с силовиками регулярные рейды по точкам нелегальной торговли.

В СПЧ, объясняя рейд в Бутово, сослались на нехватку полицейских

В свою очередь, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, комментируя рейд в Бутово, в разговоре с «Лентой.ру» пояснил, что сотрудников МВД не хватает и поэтому привлечение граждан для помощи правоохранителям способствует общественному порядку.

«Русская община совместно с МВД проводила мероприятия по незаконной миграции. И были привлечены дополнительные силы. Вопрос в том, что я не знаю, сколько там народа проходило. Видео я видел, там не так уж и много народа. Дело в том, что в Бутово у нас были большие проблемы с миграцией, и поэтому было принято решение провести такой рейд МВД. Поэтому в качестве сотрудников были привлечены (…) Насколько я знаю, может быть, это и не так», — сказал Кабанов.

Он пояснил, что, согласно действующему закону о дружинах, МВД имеет право привлекать кого угодно в качестве дружинников. По его мнению, закон о дружинниках надо менять и усиливать, но на сегодняшний день, с учетом того что существует нехватка сотрудников МВД, а угрозы незаконной миграции растут, нужно усиливать работу в этом направлении.