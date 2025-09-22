Наука и техника
«Обвешанный до неузнаваемости» Leopard заметили у ВСУ

На Украине до неузнаваемости обвесили танк Leopard динамической защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alina Smutko / Reuters

Танк Leopard, обвешанный большим количеством защитных элементов, заметили у ВСУ. На фотографию машины обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На снимке показан танк 5-й механизированной бригады ВСУ, в котором сложно узнать Leopard 1A5. Корпус и башню машины прикрыли блоками динамической защиты «Контакт-1» и «Нож», а на корме корпуса закрепили стальные решетчатые экраны. Башня получила раскладывающийся «мангал» для защиты верхней полусферы от дронов.

Защищенность базовой версии «Леопарда» обеспечивает только гомогенная броня толщиной до 70 миллиметров. Дрон-камикадзе с кумулятивной боевой частью может пробить любой участок корпуса и башни Leopard 1.

В апреле издание The National Interest писало, что переданные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 повторяют судьбу танков Tiger времен Второй мировой войны, которые были слишком дорогими и ненадежными.

