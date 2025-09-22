Один политический блок отказался от участия в парламентских выборах Молдавии

Блок «Национальное единство» отказался от участия в выборах в пользу PAS

Политический блок «Национальное единство» отказался от участия в выборах в Молдавии в пользу партии «Действие и солидарность», которая сейчас имеет большинство в парламенте страны. Об этом сообщает Telegram-канал Newsmaker.md.

«На созванной по такому поводу пресс-конференции BUN обязалась мобилизовать унионистский электорат в пользу PAS». — сказано в публикации.

Отмечается, что решение было принято на пресс-конференции членов блока. Такое решение объясняется желанием объединить политические силы для усилий в области интеграционных процессов с Европейским союзом.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления руководства Молдавии о якобы вмешательстве Москвы в выборы. По словам Захаровой, в системе власти республики свободным признается лишь тот, кто мыслит в заданных рамках.