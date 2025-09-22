Олимпийская чемпионка стала сенатором от Курской области

Олимпийскую чемпионку Евгению Ламонову назначили сенатором от Курской области

Олимпийская чемпионка 2008 года по фехтованию на рапирах Евгения Ламонова была назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Евгения Алексеевна не раз доказала свою преданность Курской земле и готовность служить на благо развития нашей области. Активный, целеустремлённый человек с большим опытом, знающий цену победы», — написал Хинштейн. Он также отметил, что ранее Ламонова занимала другие управленческие посты в регионе.

Ранее сообщалось, что Олимпийскую чемпионку рассмотрят на пост сенатора от Курской области. Ранее этот пост занимал Алексей Кондратьев, который вступил в должность в 2024 году.