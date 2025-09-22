Спорт
Локомотив
5:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
1:3
Завершен
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Наполи
3:2
Завершен
Пиза
Италия — Серия А|4-й тур
23:53, 22 сентября 2025Спорт

Олимпийская чемпионка стала сенатором от Курской области

Олимпийскую чемпионку Евгению Ламонову назначили сенатором от Курской области
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2008 года по фехтованию на рапирах Евгения Ламонова была назначена сенатором от исполнительной власти Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Евгения Алексеевна не раз доказала свою преданность Курской земле и готовность служить на благо развития нашей области. Активный, целеустремлённый человек с большим опытом, знающий цену победы», — написал Хинштейн. Он также отметил, что ранее Ламонова занимала другие управленческие посты в регионе.

Ранее сообщалось, что Олимпийскую чемпионку рассмотрят на пост сенатора от Курской области. Ранее этот пост занимал Алексей Кондратьев, который вступил в должность в 2024 году.

