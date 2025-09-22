Опубликованы первые кадры разрушений в атакованном ВСУ Крыму

В сети появились кадры разрушений в крымском Форосе после удара дронов ВСУ

В сети появились первые кадры с разрушениями в поселке Форос в Крыму, который попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует ТАСС.

На фотографиях показано здание школы в Форосе, которое оказалось частично разрушено из-за атаки. На кадрах видно, что потолок внутри здания обрушился, в здании выбиты окна, а вокруг него разбросаны обломки.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Школа в Форосе попала под удар ВСУ вечером в воскресенье, 21 сентября. В образовательном учреждении полностью оказался разрушен актовый зал и сильно повреждена библиотека. Пострадал охранник, находившийся в момент атаки в здании.

Вечером 21 сентября, согласно заявлению Минобороны, ВСУ нанесли удар по курортной зоне Крыма дронами с фугасными боезарядами. По последним данным, жертвами атаки стали три человека, пострадали еще 16. За ночь над полуостровом сбили 10 летательных аппаратов.