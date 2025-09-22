Отца забитой камнем трехлетней девочки отправили в СИЗО в российском регионе

На Кубани суд взял под стражу на 2 месяца мужчину за убийство трехлетней дочери

В Краснодарском крае суд взял под стражу 50-летнего жителя по делу о расправе над трехлетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проведет в СИЗО два месяца, до 20 ноября. Ему предъявили обвинение.

По предварительным данным, 19 сентября мужчина, который проживал отдельно от семьи, взял дочь и планировал с ней поехать в Кавказский район, о чем предупредил мать ребенка. Однако в тот же вечер совершил преступление. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина заявил матери ребенка, что их дочь похитили, после чего они вместе обратились в полицию.

На допросе отец сначала отрицал свою причастность к случившемуся, но в конечном итоге сознался. Он рассказал, что ударил девочку по голове, затем положил в мешок и сбросил в реку Кубань.

