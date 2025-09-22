Россия
16:41, 22 сентября 2025

Появилось полное видео с важным заявлением Путина на заседании Совбеза

Кремль опубликовал полное видео заявления Путина о стратегической безопасности
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В сети появилось полное видео с важным заявлением президента России Владимира Путина о стратегической безопасности. Ролик с заседания российского Совбеза опубликовал Кремль в Telegram.

Прежде, чем перейти к остальной повестке совещания, Путин объявил о готовности России с 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Решение о дальнейшем сохранении этих добровольных самоограничений будет приниматься «на основе анализа обстановки», подчеркнул он.

В ходе заседания Путин заявил, что Россия не заинтересована в подстегивании гонки вооружений и выразил уверенность в надежности российских сил сдерживания. По словам президента, Москва стремится сохранить статус-кво, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. Объявляя об этом решении, глава государства подчеркивал, что оно не означает выход из договора. Кроме того, Москва неоднократно давала понять, что будет придерживаться количественных ограничений по ДСНВ даже после приостановки своего участия.

.
