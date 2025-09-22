Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

Средняя цена «квадрата» в новостройках центра Москвы впервые достигла 2 млн руб

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Центрального округа Москвы впервые превысила два миллиона рублей за квадратный метр — это на 33,3 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование компании «Метриум» сообщили «Ведомости».

В августе 2024-го данный показатель находился на уровне 1,5 миллиона рублей. Эксперты отметили, что темп роста цен в центре города оказался самым высоким за всю историю сегмента новостроек. Предыдущий психологический рубеж в миллион рублей за «квадрат» недвижимость преодолела в 2021 году.

Причиной значительного подорожания эксперты рынка недвижимости, опрошенные газетой, назвали рост цен на элитные новостройки. По данным директора управления элитной недвижимости «Метриум премиум» Анны Раджабовой, квадратный метр в новых квартирах бизнес-класса в ЦАО за год прибавил в цене 7,9 процента, до 543 тысячи рублей, в элитном сегменте — 30,5 процента, до 2,18 миллиона рублей. При этом наиболее быстрыми темпами растет стоимость недвижимости класса de luxe. Директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова заявила, что подобные проекты прибавили в среднем 3,2 миллиона рублей за «квадрат».

Эксперты объяснили, что инвесторы переключаются на дорогую недвижимость на фоне ограничений по покупке жилья за рубежом. Они добавили, что особенностью элитного сегмента служит то, что покупательская способность клиентов рынка дорогих новостроек не сильно зависит от колебаний ипотечных ставок и поэтому такие квартиры, как правило, приобретаются за наличные. Кроме того, спрос на них не спадает даже в периоды экономической нестабильности. Гендиректор Engeo Development Михаил Груничев пояснил, что за счет устойчивости дорогого жилья у элитных застройщиков есть возможность повышать цены на фоне роста издержек. В отдельных случаях, убежден он, по этой причине наблюдается необоснованный рост цен.

Помимо высокого спроса на проекты de luxe, цены в центре столицы подстегивает дефицит предложения, особенно нового, рассказал генеральный директор застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян. Он заявил, что за минувшие 12 месяцев в центре города стартовало лишь восемь комплексов, тогда как годом ранее их было 15.

Ранее специалисты компании Whitewill пришли к выводу, что продажи роскошного жилья на «первичке» в Москве снизились на семь процентов с начала текущего года.