Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 22 сентября 2025Экономика

Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

Средняя цена «квадрата» в новостройках центра Москвы впервые достигла 2 млн руб
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Центрального округа Москвы впервые превысила два миллиона рублей за квадратный метр — это на 33,3 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на исследование компании «Метриум» сообщили «Ведомости».

В августе 2024-го данный показатель находился на уровне 1,5 миллиона рублей. Эксперты отметили, что темп роста цен в центре города оказался самым высоким за всю историю сегмента новостроек. Предыдущий психологический рубеж в миллион рублей за «квадрат» недвижимость преодолела в 2021 году.

Причиной значительного подорожания эксперты рынка недвижимости, опрошенные газетой, назвали рост цен на элитные новостройки. По данным директора управления элитной недвижимости «Метриум премиум» Анны Раджабовой, квадратный метр в новых квартирах бизнес-класса в ЦАО за год прибавил в цене 7,9 процента, до 543 тысячи рублей, в элитном сегменте — 30,5 процента, до 2,18 миллиона рублей. При этом наиболее быстрыми темпами растет стоимость недвижимости класса de luxe. Директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова заявила, что подобные проекты прибавили в среднем 3,2 миллиона рублей за «квадрат».

Материалы по теме:
Названы основные покупатели элитного жилья в Москве
Названы основные покупатели элитного жилья в Москве
9 сентября 2025
Московских богачей стали массово селить в промзонах
Московских богачей стали массово селить в промзонах
15 сентября 2025

Эксперты объяснили, что инвесторы переключаются на дорогую недвижимость на фоне ограничений по покупке жилья за рубежом. Они добавили, что особенностью элитного сегмента служит то, что покупательская способность клиентов рынка дорогих новостроек не сильно зависит от колебаний ипотечных ставок и поэтому такие квартиры, как правило, приобретаются за наличные. Кроме того, спрос на них не спадает даже в периоды экономической нестабильности. Гендиректор Engeo Development Михаил Груничев пояснил, что за счет устойчивости дорогого жилья у элитных застройщиков есть возможность повышать цены на фоне роста издержек. В отдельных случаях, убежден он, по этой причине наблюдается необоснованный рост цен.

Помимо высокого спроса на проекты de luxe, цены в центре столицы подстегивает дефицит предложения, особенно нового, рассказал генеральный директор застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян. Он заявил, что за минувшие 12 месяцев в центре города стартовало лишь восемь комплексов, тогда как годом ранее их было 15.

Ранее специалисты компании Whitewill пришли к выводу, что продажи роскошного жилья на «первичке» в Москве снизились на семь процентов с начала текущего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ответила словом «померещилось» на заявления о нарушении воздушного пространства

    На Галкина подали в суд из-за крупного долга за замок в Подмосковье

    Россия поставила более тысячи Т-90 на экспорт

    Токаев переговорил с Трампом

    Пьяная россиянка использовала коляску с ребенком как таран и попала на видео

    Юрий Лоза объяснил веру людей в инопланетян

    Средняя цена новостроек центра Москвы превысила два миллиона рублей за «квадрат»

    Стало известно о назначении руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России

    Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

    Путин дал российское гражданство бывшей помощнице Байдена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости