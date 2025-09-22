Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

РИА Новости: Экс-губернатор Хорошавин год провел в строгих условиях колонии

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, зарекомендовал себя как злостный нарушитель правил, установленных в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он стал одним из первых чиновников, у которых прокуратура в 2016 году конфисковала миллиард рублей, полученный коррупционным путем.

Сейчас осужденный находится в колонии Хабаровского края, где допустил восемь нарушений: дважды нарушил форму одежды, три раза у него находили запрещенные предметы, столько же у него выговоров. С Хорошавиным проводились профилактические беседы, а затем его перевели в строгие условия отбывания наказания почти на год. 4 июля 2024 года экс-губернатора вернули в обычные условия колонии.

Ранее стало известно, что его жена ежемесячно оплачивает присужденный ему штраф в размере 500 миллионов рублей. Каждый месяц женщина платит по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Ранее в счет погашения штрафа перечислили 12 миллионов рублей.

В 2022 году экс-чиновника приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Как установил суд, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллиона долларов (около 347 миллионов рублей). 1 сентября 2025 года стало известно, что экс-губернатор проходит программу коррекции личности и активно участвует в общественно полезной жизни отряда и колонии. Он также содержит храм и занимается самообразованием.