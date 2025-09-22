Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 22 сентября 2025Силовые структуры

Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

РИА Новости: Экс-губернатор Хорошавин год провел в строгих условиях колонии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

Бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, зарекомендовал себя как злостный нарушитель правил, установленных в колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он стал одним из первых чиновников, у которых прокуратура в 2016 году конфисковала миллиард рублей, полученный коррупционным путем.

Сейчас осужденный находится в колонии Хабаровского края, где допустил восемь нарушений: дважды нарушил форму одежды, три раза у него находили запрещенные предметы, столько же у него выговоров. С Хорошавиным проводились профилактические беседы, а затем его перевели в строгие условия отбывания наказания почти на год. 4 июля 2024 года экс-губернатора вернули в обычные условия колонии.

Ранее стало известно, что его жена ежемесячно оплачивает присужденный ему штраф в размере 500 миллионов рублей. Каждый месяц женщина платит по пять тысяч рублей. Сам Хорошавин ежемесячно отчисляет 10 тысяч рублей из поступающей ему пенсии. Ранее в счет погашения штрафа перечислили 12 миллионов рублей.

В 2022 году экс-чиновника приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Как установил суд, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллиона долларов (около 347 миллионов рублей). 1 сентября 2025 года стало известно, что экс-губернатор проходит программу коррекции личности и активно участвует в общественно полезной жизни отряда и колонии. Он также содержит храм и занимается самообразованием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ненавижу своих врагов». В США простились с застреленным соратником Трампа. Чем запомнилась церемония и что там говорили о России?

    В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

    Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию в России

    На территории Польши не осталось ни одного вооруженного дрона

    Популярная ягода оказалась эффективнее витамина С

    Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

    Эстония созвала страны НАТО из-за России

    Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

    Москвичи бросились брать ипотеку

    Врач предупредил о маскирующемся за лишним весом серьезном заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости