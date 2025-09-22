Россия
10:22, 22 сентября 2025Россия

Стало известно о готовящихся перестановках в руководстве российского министерства

РБК: Глава Минтранса Никитин сменит двух замминистров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Никитин

Андрей Никитин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Минтранса Андрей Никитин собирается сменить двух своих заместителей. О готовящихся перестановках в руководстве министерством пишет РБК со ссылкой на источники.

Как стало известно, сменится замминистра, который курирует дорожно-строительную отрасль. По словам собеседников издания, место займет замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Костюченко. Один из источников назвал его опытным профессионалом, который усилит команду министерства для реализации планов по строительству и реконструкции более 2,9 тысячи километров дорог до 2030 года.

Кроме того, место заместителя, ответственного за цифровизацию, займет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов. «Ташимов — опытный и амбициозный руководитель. Он должен усилить ведомство своими управленческими компетенциями», — пояснил собеседник РБК.

При этом оба источника утверждают, что в будущем Ташимов также получит полномочия по управлению водным транспортом, который с января 2021 года курирует замминистра Александр Пошивай.

Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса 7 июля вместо Романа Старовойта, уволенного президентом России Владимиром Путиным. 8 июля кандидатуру Никитина, до этого занимавшего должность замглавы ведомством, утвердила Госдума. Депутаты проголосовали за него единогласно. В тот же день указ о назначении министра подписал глава государства.

