09:17, 22 сентября 2025

Суперкар Ferrari разорвало пополам на российской трассе

В Свердловской области суперкар Ferrari разорвало пополам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области🇷🇺»

Суперкар Ferrari 296 GTB разорвало пополам на российской трассе. Фотографии с места происшествия опубликовало сетевое издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

На одной из фотографий видно, что машине оторвало всю переднюю часть по лобовое стекло. По данным Госавтоинспекции, автомобиль врезался в отбойник из-за несоблюдения правил безопасности при поездках в дождливую погоду.

Стоимость Ferrari 296 GTB в зависимости от комплектации составляет от 23 до 36 миллионов рублей.

Ранее в Москве загорелся спорткар Lamborghini. Водитель успел покинуть салон, но в пожаре сгорели его документы и 1,7 миллиона рублей. Автомобиль был арендованным, находившийся за рулем 21-летний студент подал иск в суд.

