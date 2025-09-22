Трамп оценил беседу с Маском на панихиде

Трамп о беседе с Маском на панихиде Кирка: Здорово, что он подошел

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу и беседу с предпринимателем Илоном Маском на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Своим мнением политик поделился на борту самолета по пути из Аризоны, передает CNN.

«Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел», — рассказал глава Белого дома.

Ранее Трамп и Маск на панихиде по американскому консервативному политику Чарли Кирку сели рядом. На кадрах видно, что Маск и Трамп расположились на отдельной трибуне. Они сидят на соседних стульях и периодически о чем-то говорят между собой.

В начале июля между президентом и бизнесменом разгорелся конфликт. Маск раскритиковал «Большой и прекрасный закон» Трампа о расходах и налогах. Американский лидер предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.