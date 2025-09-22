Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 22 сентября 2025Мир

Трамп оценил беседу с Маском на панихиде

Трамп о беседе с Маском на панихиде Кирка: Здорово, что он подошел

Фото: Ross D. Franklin / AP

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу и беседу с предпринимателем Илоном Маском на панихиде по погибшему консервативному политику и активисту Чарли Кирку. Своим мнением политик поделился на борту самолета по пути из Аризоны, передает CNN.

«Илон пришел и поздоровался... было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел», — рассказал глава Белого дома.

Ранее Трамп и Маск на панихиде по американскому консервативному политику Чарли Кирку сели рядом. На кадрах видно, что Маск и Трамп расположились на отдельной трибуне. Они сидят на соседних стульях и периодически о чем-то говорят между собой.

В начале июля между президентом и бизнесменом разгорелся конфликт. Маск раскритиковал «Большой и прекрасный закон» Трампа о расходах и налогах. Американский лидер предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена будет велика». Власти заявили о тяжелой ситуации в Белгородской области и пообещали ответить на атаки ВСУ

    Билана заподозрили в романе из-за публикации в соцсети

    Названы самые переоцененные упражнения в тренировках

    При атаке ВСУ на Крым пострадали жители Белоруссии

    В Москве начали строить новую линию метро

    Еще в одной азиатской стране прошли массовые протесты

    Спецназовец перепутал патроны и выстрелил в сослуживца 23 раза

    Российский военный Енот объяснил закапывание тяжелой техники ВСУ

    Появились снимки без фотошопа звезды «Дневников вампира» Нины Добрев в купальнике

    Раскрыты простые методы улучшения работы памяти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости