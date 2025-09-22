ЦСКА обыграл «Сочи» и вышел на второе место в РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» со счетом 3:1 и вышел на второе место в таблице РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой гостей со счетом 3:1. На 58-й и 68-й минутах у ЦСКА отличился полузащитник Иван Обляков, на пятой добавочной минуте гол оформил Матвей Кисляк, У хозяев единственный мяч на 39-й минуте забил вингер Антон Зиньковский.

Ранее ЦСКА проиграл «Ростову» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

ЦСКА набрал 18 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе «Сочи» одно очко, команда располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре ЦСКА примет «Балтику» 28 сентября, а «Сочи» в тот же день проведет домашний матч против махачкалинского «Динамо».