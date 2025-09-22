Спорт
10:07, 22 сентября 2025Спорт

Украинская дзюдоистка сменила гражданство из-за бойкота страны

Украинская дзюдоистка Литвиненко сменила гражданство на ОАЭ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер чемпионата мира Елизавета Литвиненко, сменила спортивное гражданство. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации источника, спортсменка теперь будет представлять сборную Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что решение было принято из-за бойкота Федерации дзюдо Украины международных турниров.

Литвиненко планирует участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе уже под флагом новой страны. Она подтвердила смену команды, опубликовав в социальных сетях фото в форме национальной команды ОАЭ.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. Они осудили решение Международной федерации дзюдо (IJF) и назвали его противоречащим базовым принципам справедливости.

