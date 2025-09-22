В Генштабе исключили привлечение срочников к службе в зоне СВО

Генштаб: Призывников не будут привлекать к задачам спецоперации на Украине

Военнослужащие, которые будут проходить военную службу по призыву, не будут привлекаться к задачам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, вице-адмирал Владимир Цимлянский. Текст его выступления есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении Цимлянского.

Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Срок службы военнослужащих составит 12 месяцев, отправки призывников запланированы с 15 октября. Осенью призывники начнут получать электронные повестки.

В августе жителям России начали приходить уведомления о включении их данных в Реестр воинского учета — там будет содержаться информация о выписанных повестках в военкомат. В реестре содержатся ФИО, паспортные и другие личные данные гражданина, указан военкомат, на учете которого он состоит, а также информация о том, есть ли выписанные на его имя повестки и применены ли в его отношении временные меры.