В Германии оценили призыв Ющенко «идти на Москву»

Junge Welt: Призыв Ющенко «идти на Москву» является попыткой напомнить о себе

Слова бывшего президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», стали попыткой привлечь внимание в условиях ухудшающегося политического кризиса в стране. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

В статье говорится, что этим заявлением политик попытался напомнить о себе. «Если он чему-то и научился у современных СМИ, так это тому, что чем громче заявление, тем больше шансов, что его процитируют», — пишет автор материала.

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». «Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога." А я не хочу так оставлять», — заявил он. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко ответил бывшему президенту Украины, заявив, что у него «кишка тонка» лично возглавить наступление на столицу России.