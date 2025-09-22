В Индии умер знаменитый одинокий слон

В Индии умер известный слон, 24 года проживший в абсолютном одиночестве

В зоопарке города Дели, Индия, не стало слона по кличке Шанкар, известного своим одиночеством. Об этом пишет «Би-би-си».

В среду, 17 сентября, слон стал отказываться от еды и к вечеру упал в обморок. Несмотря на усилия ветеринаров, через 40 минут он перестал дышать. По словам зоозащитников, Шанкар был слишком молод для такого исхода и не имел серьезных проблем со здоровьем. Причины произошедшего будут выясняться.

Шанкара привезли в Индию в 1998 году вместе с еще одним слоном. Они были дипломатическими подарками индийскому президенту от лидера Зимбабве. Однако в 2001 году с товарищем Шанкара произошел трагический инцидент. Его пытались поместить в один вольер с индийскими слонами, но те были слишком агрессивны. Зоопарк не мог привезти Шанкару другого африканского слона из-за его дороговизны, поэтому ему пришлось 24 года жить абсолютно одному.

Долгие годы зоозащитники пытались добиться того, чтобы Шанкара перевели в заповедник, где обитали другие африканские слоны. Однако их требования так и не выполнили.

Ранее сообщалось, что в Японии не стало лошади Хару Урара, которая считалась самой неудачливой в истории скакового спорта. За свою карьеру она проиграла рекордные 113 раз и ни разу не пришла к финишу первой.