Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:14, 22 сентября 2025Из жизни

В Индии умер знаменитый одинокий слон

В Индии умер известный слон, 24 года проживший в абсолютном одиночестве
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Wildlife Moments India / YouTube

В зоопарке города Дели, Индия, не стало слона по кличке Шанкар, известного своим одиночеством. Об этом пишет «Би-би-си».

В среду, 17 сентября, слон стал отказываться от еды и к вечеру упал в обморок. Несмотря на усилия ветеринаров, через 40 минут он перестал дышать. По словам зоозащитников, Шанкар был слишком молод для такого исхода и не имел серьезных проблем со здоровьем. Причины произошедшего будут выясняться.

Шанкара привезли в Индию в 1998 году вместе с еще одним слоном. Они были дипломатическими подарками индийскому президенту от лидера Зимбабве. Однако в 2001 году с товарищем Шанкара произошел трагический инцидент. Его пытались поместить в один вольер с индийскими слонами, но те были слишком агрессивны. Зоопарк не мог привезти Шанкару другого африканского слона из-за его дороговизны, поэтому ему пришлось 24 года жить абсолютно одному.

Материалы по теме:
Погасший Сатурн Умер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
Погасший СатурнУмер легендарный аллигатор-долгожитель. Он видел Гитлера, скитался по улицам и пережил распад СССР
23 мая 2020
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019

Долгие годы зоозащитники пытались добиться того, чтобы Шанкара перевели в заповедник, где обитали другие африканские слоны. Однако их требования так и не выполнили.

Ранее сообщалось, что в Японии не стало лошади Хару Урара, которая считалась самой неудачливой в истории скакового спорта. За свою карьеру она проиграла рекордные 113 раз и ни разу не пришла к финишу первой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    НАТО уличили в подготовке блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области

    Директор школы в Крыму рассказала о последствиях атаки украинских дронов

    Назван возможный ответ Трампа на предложение Путина

    Экс-вагнеровцы показали видео «джекичанского трюка» попавшего под удар дрона ВСУ бойца

    В России заявили о готовности к серьезному разговору с Европой

    Власти раскрыли данные о многомиллионном ущербе от атаки ВСУ по курортной зоне Крыма

    Эмма Уотсон позанималась спортом в микроюбке

    В Индии умер знаменитый одинокий слон

    Подростка изнасиловали в общественном туалете европейского курорта на выпускном балу

    Россиянам назвали семь самых популярных схем мошенничества на сайтах объявлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости