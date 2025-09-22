Спорт
14:20, 22 сентября 2025Спорт

В Москве хоккеист умер во время матча

Хоккеист любительской команды «Люблино» Василий Карташов умер во время матча
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Хоккеист любительской команды «Люблино» Василий Карташов умер во время матча регионального этапа дивизиона «Лига надежды» Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте турнира.

Встреча проходила в Москве против коллектива «Белые Медведи ЕР». Во время встречи спортсмену стало плохо прямо на льду, и судьи незамедлительно остановили игру. Для оказания медицинской помощи к Карташову вышла дежурная бригада скорой, а затем была вызвана специализированная реанимационная группа. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако их усилия не принесли результата, и спасти жизнь игрока не удалось. Причина смерти пока не уточняется.

Карташов выступал за «Люблино» с 2016 года и был одним из опытных и постоянных игроков команды. Руководство и организаторы Лиги выразили соболезнования родным и близким спортсмена, отметив его вклад в развитие любительского хоккея. Игроки и тренеры команд соперников также почтили память хоккеиста.

В 2023 году хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча. ЧП произошло время матча в Москве между командами «Армата» и «Фаворит». 61-летний нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. Отмечается, что в этот день на арене не дежурили врачи.

