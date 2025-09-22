В России 22 сентября началась астрономическая осень

В России началась астрономическая осень в понедельник, 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что в этот день продолжительность дня и ночи сравняются, после чего темного времени в сутках россиян будет становиться все больше.

В день осеннего равноденствия Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор и переходит из Северного небесного полушария в Южное. В Московском планетарии уточнили, что этот момент произойдет в 21:19 по московскому времени.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что понедельник, 22 сентября, станет последним днем летнего тепла в Москве и Подмосковье.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий сентябрь в Москве окажется одним из самых засушливых в истории.