18:29, 22 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о необходимости новых членов в Совбезе ООН

Депутат Чепа: Совбез ООН требует новых членов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Adam Gray / Getty Images

Организация Объединенных Наций (ООН) требует трансформации, в том числе с помощью включения новых членов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что ООН в нынешнем виде не может эффективно выполнять свои функции по урегулированию мировых кризисов.

«Эрдоган наверняка хотел сказать, что в том виде сегодня, в каком существует ООН, по его точке зрения, эта организация не совсем выполняет те функции, которые должна исполнять. (…) Она исполняет и очень много чего делает, но хотелось бы, чтобы ООН была в определенном смысле трансформирована. И на это никто не закрывает глаза. Прошло почти 80 лет», — сказал Чепа.

По его мнению, есть смысл в введении новых членов в Совет Безопасности ООН. Кроме того, абсолютно изменилась обстановка в мире и появилось очень много влиятельных стран в Латинской Америке, Азии, Африке, добавил депутат.

«Понятно, что страны этих континентов хотят усилить свое влияние. (…) Наверное, надо что-то в этом плане рассматривать», — подытожил депутат.

Ранее Эрдоган в статье для американского журнала Newsweek заявил о том, что созданная после Второй мировой войны ООН для поддержания мира и безопасности больше не способна выполнять свою функцию по урегулированию мировых кризисов. По мнению политика, причина несостоятельности организации кроется в ограничении ее воли пятью странами, которые принимают решения по региональным и глобальным кризисам. «Эта несправедливая структура, являющаяся одним из главных источников тупиковых ситуаций нашего времени, нуждается в безотлагательной реформе», — писал турецкий лидер.

До этого Эрдоган уже критиковал работу ООН. В ноябре 2024 года он заявлял о том, что ООН неспособна предотвратить конфликты — в частности, в Газе. По его мнению, объединение не находит решения кризисов.

