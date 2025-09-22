Спорт
15:49, 22 сентября 2025Спорт

Загитова объяснила отказ от обсуждения личной жизни

Фигуристка Загитова заявила, что расскажет о личной жизни после замужества
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой объяснила отказ от обсуждения личной жизни.

«Скажу так, что личное — не публичное. Я не хочу хайпить на отношениях, это вообще не моя история», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что расскажет о своем избраннике только после замужества.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

