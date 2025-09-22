Загитова рассказала о планах начать музыкальную карьеру

Фигуристка Загитова заявила, что записала песню и хотела бы ее выпустить

Российская фигуристка Алина Загитова заявила о планах начать музыкальную карьеру. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

По словам Загитовой, она уже записала собственную композицию, но пока не смогла ее выпустить. «Песня у меня как бы есть. Я думала ее выпускать после шоу "Ассоль", но пока что я не могу сделать этот шаг», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что песню написала самостоятельно.

Ранее Загитова объяснила отказ от обсуждения личной жизни. Она подчеркнула, что расскажет о своем избраннике только после замужества.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.