Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

Захарова: В Китае приняли бы на ура выставку тульских самоваров

В Китае выставка тульских самоваров пользовалась бы популярностью. Это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе тура по своей коллекции китайских чайников в Музее Востока, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я считаю, что это великолепная идея. Вот, например, если правительство Москвы такую выставку вывезет, я думаю, что она будет просто на ура принята, потому что в Китае есть свои самовары, только они используются не для чаепития», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Как объяснила Захарова, китайцы используют свои знаменитые самовары Хо-го для того, чтобы варить мясо, овощи и лапшу.

«У нас в России фантастические коллекции самоваров. И в Туле музей самоваров. Вот сейчас была в Нижнем Новгороде. Там есть музей самоваров и чая, чайников и так далее. Поэтому я думаю, что это будет фантастическая, интересная история», — добавила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что историю Китая можно познать благодаря чайникам, которые отражают культуру китайского народа.