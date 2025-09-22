Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:02, 22 сентября 2025Мир

Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

Захарова: В Китае приняли бы на ура выставку тульских самоваров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В Китае выставка тульских самоваров пользовалась бы популярностью. Это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе тура по своей коллекции китайских чайников в Музее Востока, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я считаю, что это великолепная идея. Вот, например, если правительство Москвы такую выставку вывезет, я думаю, что она будет просто на ура принята, потому что в Китае есть свои самовары, только они используются не для чаепития», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Как объяснила Захарова, китайцы используют свои знаменитые самовары Хо-го для того, чтобы варить мясо, овощи и лапшу.

Материалы по теме:
Зеленый чай: польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
Зеленый чай:польза и вред для организма, лечебные свойства и противопоказания
3 декабря 2024
«Русским мужикам надо пить горячие напитки» Под Тверью восстанавливают старинные традиции чаепития. Кто меняет Россию?
«Русским мужикам надо пить горячие напитки»Под Тверью восстанавливают старинные традиции чаепития. Кто меняет Россию?
24 декабря 2024

«У нас в России фантастические коллекции самоваров. И в Туле музей самоваров. Вот сейчас была в Нижнем Новгороде. Там есть музей самоваров и чая, чайников и так далее. Поэтому я думаю, что это будет фантастическая, интересная история», — добавила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что историю Китая можно познать благодаря чайникам, которые отражают культуру китайского народа.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ознакомился с предложением Путина по стратегическому оружию

    На «Госуслугах» заменят паспорт QR-кодом

    Польша пригрозила сбивать российские самолеты в воздушном пространстве страны

    Трамп собрался поговорить о возрождении мощи США

    Захарова поддержала идею показать китайцам самовары

    Некоторым людям разрешили есть ночью

    Каллас обвинила Россию в провокациях

    В МИД прокомментировали запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

    130-летнюю бактерию нашли в бутылках из подвала

    Назван срок включения отопления в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости