Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 22 сентября 2025Мир

Захарова после атаки на Крым посоветовала НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе

Захарова призвала ЕС и НАТО посмотреть в зеркало после атаки ВСУ на Крым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

НАТО и Евросоюзу следует взглянуть в зеркало — там они смогут увидеть источник агрессии, который ищут на европейском континенте. С таким заявлением, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс и Евросоюз, поставляя оружие Киеву и спонсируя его, дестабилизируют ситуацию в Европе и распространяют там терроризм.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали 16 человек, жертвами удара стали трое. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Раскрыты подробности атаки БПЛА на российский регион

    В Германии оценили призыв Ющенко «идти на Москву»

    Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку

    Рубио прокомментировал последствия убийства Кирка

    Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей

    Кайли Дженнер снялась в откровенном бюстгальтере

    Захарова после атаки на Крым посоветовала НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе

    Три страны подставили Макрона

    Сразу в двух российских городах прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости