Захарова после атаки на Крым посоветовала НАТО и ЕС искать источник агрессии в себе

НАТО и Евросоюзу следует взглянуть в зеркало — там они смогут увидеть источник агрессии, который ищут на европейском континенте. С таким заявлением, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс и Евросоюз, поставляя оружие Киеву и спонсируя его, дестабилизируют ситуацию в Европе и распространяют там терроризм.

Вечером 21 сентября беспилотники ВСУ ударили по санаторию «Форос» в Крыму. Пострадали 16 человек, жертвами удара стали трое. Прокуратура Крыма взяла ситуацию в Ялте на особый контроль.