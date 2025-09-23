Спорт
15:07, 23 сентября 2025Спорт

Аленичев раскрыл отношение португальцев к санкциям против российского футбола

Аленичев: Португальцы нейтрально относятся к санкциям против российского футбола
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как в Португалии относятся к санкциям против российского футбола. Его слова приводит ТАСС.

По словам Аленичева, португальцы занимают нейтральную позицию в этом вопросе. «Они, в принципе, особо не думают об этом, не спрашивают, когда нас допустят. Спрашивают просто мое мнение», — заявил он.

Ранее Аленичев высказался о возможном возвращении в «Спартак». Специалист допустил такое развитие событий.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года по август 2016-го. После его ухода красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. 51-летний специалист не работает с 2019 года, его последней командой был красноярский «Енисей». Его сын, Даниил Аленичев, выступает за «Эрмесинде» — футбольный клуб из Португалии.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных соревнований и может проводить только товарищеские игры.

