Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

Кураньи затруднился сказать, приведет ли Карпин «Динамо» к чемпионству

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи оценил перспективы Валерия Карпина в качестве главного тренера столичной команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он затруднился ответить на вопрос, приведет ли Карпин «Динамо» к чемпионству. «Ему нужно время, чтобы показать свой тренерский уровень. Уверен, он еще сделает это», — добавил Кураньи.

Карпин возглавил «Динамо» в июне этого года. В стартовых девяти турах москвичи набрали 12 очков и находятся на восьмом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ). От лидирующего «Краснодара» бело-голубые отстают на семь очков.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. В составе бело-голубых форвард провел 151 матч, забил 56 мячей и сделал 24 результативные передачи.