10:49, 23 сентября 2025Мир

ЕС обсудит с Украиной стену для беспилотников

Семь стран ЕС обсудят с Украиной стену для беспилотников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Семь стран-участниц Европейского союза (ЕС) совместно с Еврокомиссией (ЕК) и Украиной обсудят предложение о стене для беспилотников. Об этом сообщает Politico.

В онлайн-собрании примут участие представители Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Румынии, Болгарии, а также европейский комиссар по обороне Андрий Кубилюс. «Это конкретное продолжение заявления [главы ЕК Урсулы] фон дер Ляйен, поскольку недавние атаки и вторжения уже произошли в Румынии и Польше», — сказал представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Ранее ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании создания «стены для беспилотников» на границе с Россией. Представители пограничной службы указанных республик подали совместную заявку на получение финансирования от Евросоюза.

Эстония была основным заявителем, а Литва выступила созаявителем. Они попросили выделить деньги на строительство так называемой стены для дронов вблизи границы с Россией. Как уточнили журналисты, ЕС отказал в финансировании проекта.

