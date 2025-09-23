В России высказались об использовании наземных роботов в рядах ВСУ

Депутат Колесник: Роботы на поле боя — естественное развитие военных действий

Роботы на поле боя — это естественное развитие военных действий, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался об использовании наземной робототехники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это уже давно используется. Например, есть тележки, которые забирают раненых и доставляют их в медсанчасти. Мы так забираем своих солдат. Также робототехника используется для подрывных действий», — рассказал Колесник.

Депутат добавил, что вовлечение наземных роботов на поле боя — это взаимная история российской и украинской армий. «Но только мы сами их делаем, а им поставляют западные партнеры, потому что сами они их делать не могут», — добавил он.

Это будущее современной войны, чтобы меньше было потерь личного состава. Это не улучшит и не ухудшит положение [в зоне СВО]. Это естественное развитие военных действий Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются компенсировать нехватку пехоты наземными роботизированными комплексами для решения различных задач на фронте. Об этом сообщило The Independent со ссылкой на украинских солдат и офицеров.

