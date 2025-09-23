Назван топ бесполезных и считающихся здоровыми привычек в питании

Диетолог Купреева назвала заменители мяса бесполезными для здоровья

Далеко не все советы по питанию действительно полезны для здоровья, считает диетолог Мария Купреева. Топ бесполезных диетических привычек она назвала в беседе с HuffPost.

По мнению Купреевой, первое место в этом рейтинге занимают вегетарианские заменители мяса, прошедшие глубокую переработку, такие как растительные котлеты или сосиски. Диетолог указала, что в них зачастую содержится много соли, консервантов, красителей и других добавок, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эксперт полагает, что люди очень сильно переоценивают пользу от каш быстрого приготовления и соков. По ее словам, в этих продуктах очень мало полезных элементов и много сахара. Кроме того, Купреева усомнилась в пользе протеиновых батончиков и порошков, которые некоторые считают полезными. Она уточнила, что эти продукты могут быть отличным перекусом, когда нет времени, но в других ситуациях намного больше пользы приносят цельные источники белка.

Наконец, диетолог призвала не верить, что для здоровья полезнее есть яйца без желтка. По ее словам, желток важен для организма и отказываться от него не нужно, если этого не рекомендовал врач.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух ззаявила, что некоторым людям нужно есть перед сном. По ее словам, полезно перекусить ночью людям с диабетом, эндокринологическими заболеваниями и спортсменам для восстановления мышц.