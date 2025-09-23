Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 23 сентября 2025Россия

Названо место запуска атаковавших Москву и Подмосковье беспилотников ВСУ

Shot: Атаковавшие Москву дроны ВСУ запускались из Львовской и Ровенской областей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Москву и Подмосковье, запускались из Львовской и Ровенской областей. Возможное место старта дронов назвал Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники атаковали Московский регион группами по два-четыре аппарата.

Согласно последним данным из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 22 сентября на подлете к столице уничтожены 44 беспилотника. Информацию о местах падения обломков и возможных последствиях на земле он не уточнил.

Материалы по теме:
ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?
ВСУ массово атаковали Москву. Сообщается о более чем 40 сбитых дронах. Что известно к этому часу?
Сегодня
ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие
ВСУ ударили по санаторию в Крыму дронами с фугасными боезарядами. Пострадали 16 человек, есть жертвы. В России обещают возмездие
22 сентября 2025

Ранее стало известно, что ВСУ использовали в ходе массированной ночной атаки по России воздушные шары. По словам источника журналистов в Минобороны, они применялись не прицельно, без какой-либо точности. При этом пока неизвестно, несли ли шары взрывчатку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа по поводу ДСНВ

    Роспотребнадзор опроверг запуск горячей линии из-за нового штамма коронавируса

    В Европе забеспокоились из-за Зеленского

    Связанный с криминалом глава Совета судей России задолжал полмиллиарда рублей

    Названо место запуска атаковавших Москву и Подмосковье беспилотников ВСУ

    Олимпийская чемпионка из Канады раскритиковала выступление Петросян в отборе на Олимпиаду

    Российские подростки устроили погром на складе гуманитарной помощи для бойцов СВО

    Россиянин насобирал велосипедов на уголовное дело

    Вильфанд поговоркой оценил вероятность снега в Москве в октябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости