Названо место запуска атаковавших Москву и Подмосковье беспилотников ВСУ

Shot: Атаковавшие Москву дроны ВСУ запускались из Львовской и Ровенской областей

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие Москву и Подмосковье, запускались из Львовской и Ровенской областей. Возможное место старта дронов назвал Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники атаковали Московский регион группами по два-четыре аппарата.

Согласно последним данным из Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 22 сентября на подлете к столице уничтожены 44 беспилотника. Информацию о местах падения обломков и возможных последствиях на земле он не уточнил.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали в ходе массированной ночной атаки по России воздушные шары. По словам источника журналистов в Минобороны, они применялись не прицельно, без какой-либо точности. При этом пока неизвестно, несли ли шары взрывчатку.