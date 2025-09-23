Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 23 сентября 2025Забота о себе

Названы безобидные признаки смертельно опасного состояния

Сосудистый хирург Джейкобс назвала отек одной ноги опасным для жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Сосудистые хирурги Тиква Джейкобс, Мунир Хаурани и Хью Пабаруэ назвали безобидные на первый взгляд признаки, которые на самом деле свидетельствуют о смертельно опасных состояниях. Их слова цитирует HuffPost.

Одним из опасных признаков Джейкобс назвала появления отека и боли в одной ноге, особенно после долгого перелета или поездке в машине. Врачи подчеркнули, что этот симптом может говорить о тромбозе глубоких вен, венозной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии — состояниях, которые могут стать причиной летального исхода.

Джейкобс добавила, что при тромбозе нога обычно отекает резко, но иногда этот процесс может растянуться на недели. «Если отек развивается медленно, это не значит, что он неопасен», — предупредила она.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Хаурани указала, что также нельзя игнорировать покалывания в пальцах и ногах, которое долго не проходит. По его словам, этот симптом сигнализирует, что кровь не циркулирует должным образом, вероятно, из-за заболеваний вен или артерий. Об этом же свидетельствует и то, что ноги становятся бледными и холодными, отметила врач.

Пабаруэ отметил, что нужно срочно проверить вены, если на ногах появляются незаживающие раны или темные пятна. Также нельзя игнорировать боль возникающую в состоянии покоя. Кроме того, хирург подчеркнул, что если внезапно появляется одышка, боль в груди или кашель с кровью, следует срочно обращаться к врачу, так как такие симптомы возникают при тромбоэмболия легочной артерии.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал, что сгусток крови при тромбозе чаще всего образуется в крупных венах конечностей. Затем тромб может переместиться вместе с кровотоком и закупорить сосуды в других частях организма.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ задействовали воздушные шары в массированной ночной атаке на Россию. Почему они считаются опаснее дронов?

    Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

    В России возникли проблемы с конвоем арестантов

    В США введут новый визовый сбор

    Франция перенесла испытания демонстратора многоразовой ракеты

    НАТО выступила с заявлением в адрес России

    Россиянам напомнили о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам

    В Кремле оценили угрозы главы МИД Польши Сикорского

    Названы самые напряженные направления в зоне украинского конфликта

    Назван срок начала применения вакцины против рака в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости