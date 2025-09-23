Спорт
22:07, 23 сентября 2025Спорт

Немецкий форвард клуба НХЛ по-русски поздравил российского одноклубника

Немецкий форвард Эдмонтона Драйзайтль по-русски поздравил Подколзина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christopher Creveling / Reuters

Немецкий форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на русском языке обратился к российскому одноклубнику Василию Подколзину.

Он поздравил нападающего с продлением контракта, выложив его фотографию. «Русская машина», — написал Драйзайтль на русском языке.

Ранее «Эдмонтон» сообщил о продлении контракта с Подколзиным. Новое соглашение рассчитано на три года, 24-летний россиянин в среднем будет получать 2,95 миллиона долларов в год.

Подколзин играет за «Эдмонтон» с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал 16 результативных передач. В 22 матчах плей-офф на счету россиянина три гола и семь ассистов.

