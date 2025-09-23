Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

PLOS One: Кофеин не изменяет мозговую активность у детей и подростков

В журнале PLOS One опубликовано исследование, опровергающее популярное мнение о том, что кофеин способен заметно влиять на мозг детей и подростков. Американские ученые проанализировали данные крупнейшего проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study, в котором участвовали 4673 ребенка в возрасте 9–10 лет.

Подростков опросили о потреблении кофеина, а также провели функциональную МРТ, чтобы оценить работу двух ключевых сетей мозга — сети пассивного режима и дорсальной сети внимания. В норме они работают в противофазе, что считается важным условием для концентрации и когнитивной устойчивости.

Около 16 процентов участников признались, что употребляли кофеин за сутки до сканирования, а более 70 процентов сообщили, что делают это еженедельно. Однако исследователи не нашли связи между употреблением кофеина и изменениями в активности мозга — ни разовое, ни регулярное потребление не оказывало значимого эффекта.

Полученные данные могут помочь при интерпретации результатов нейровизуализации у подростков. Иными словами, наличие кофеина в рационе не стоит рассматривать как фактор, способный существенно повлиять на работу мозга в этом возрасте.

