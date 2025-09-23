Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 23 сентября 2025Наука и техника

Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

PLOS One: Кофеин не изменяет мозговую активность у детей и подростков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: René Porter / Unsplash

В журнале PLOS One опубликовано исследование, опровергающее популярное мнение о том, что кофеин способен заметно влиять на мозг детей и подростков. Американские ученые проанализировали данные крупнейшего проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study, в котором участвовали 4673 ребенка в возрасте 9–10 лет.

Подростков опросили о потреблении кофеина, а также провели функциональную МРТ, чтобы оценить работу двух ключевых сетей мозга — сети пассивного режима и дорсальной сети внимания. В норме они работают в противофазе, что считается важным условием для концентрации и когнитивной устойчивости.

Материалы по теме:
Россиянам назвали допустимую дозу кофе.Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?
13 апреля 2025
Польза и вред кофе для организма: сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
Польза и вред кофе для организма:сколько можно выпивать в день и кому напиток противопоказан
26 июня 2025

Около 16 процентов участников признались, что употребляли кофеин за сутки до сканирования, а более 70 процентов сообщили, что делают это еженедельно. Однако исследователи не нашли связи между употреблением кофеина и изменениями в активности мозга — ни разовое, ни регулярное потребление не оказывало значимого эффекта.

Полученные данные могут помочь при интерпретации результатов нейровизуализации у подростков. Иными словами, наличие кофеина в рационе не стоит рассматривать как фактор, способный существенно повлиять на работу мозга в этом возрасте.

В начале сентября ученые выяснили, что компонент зеленого чая помогает нейронам восстанавливать энергетический баланс и избавляться от токсичных белков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о превращенном в крепость Купянске

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Китайское судно впервые зашло в крымский порт

    В России заявили о спящих ячейках после атак ВСУ на Москву

    Госсекретарь США ответил на вопрос о новых санкциях против России

    Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

    Госсекретарь США описал вклад ООН в мир на Украине фразой «приходится тащить все на себе»

    На дне озера нашли обломки затонувшего 140 лет назад корабля-призрака

    Россиян предупредили о наказании за поцелуи

    Опровергнут миф о влиянии кофе на работу мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости