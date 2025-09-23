Спорт
10:06, 23 сентября 2025Спорт

Отец футболиста Ямаля обвинил организаторов «Золотого мяча»-2025 в нанесении вреда сыну

Андрей Стрельцов
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль. Фото: Murad Sezer / Reuters

Отец футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи обвинил организаторов церемонии «Золотой мяч» в нанесении морального вреда его сыну. Об этом сообщает издание Marca.

Обладателем награды «Золотой мяч» стал форвард ПСЖ Усман Дембеле, Ямаль занял второе место в голосовании. Также 18-летний испанец стал обладателем награды «Копа Трофи», которая вручается лучшему молодому игроку года.

По мнению отца футболиста, результаты премии должны были быть иными. «Я считаю, что это величайшее не ограбление, но моральный ущерб, который можно нанести человеку. Ламин Ямаль — лучший футболист в мире с огромным отрывом. Но не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире», — заявил Насрауи.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.

В прошлом сезоне лучшим игроком был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.

    Все новости