Предложение Киева оказать помощь вернувшимся из Польши украинцам высмеяли

Военблогер Колясников высмеял предложение Киева помочь вернувшимся украинцам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцам, которые решат вернуться из Польши, предоставят жилье и социальную помощь. Военблогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале высмеял это предложение.

«Едьте до дому, хлопцы, все будет. А на самой границе встретят комфортабельные миниавтобусы с приветливыми гидами из военкомата», — написал он.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко предложил закрыть границы для выезда украинской молодежи. «Закройте границы, и они никуда не уедут (…) У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация», — сказал он. По словам парламентария, украинцы «еще со школы» должны проходить военную подготовку, потому что «война с Россией завтра не закончится».

21 сентября украинский пленный Александр Кравченко сообщил, что на Украине до сих пор продолжается силовая мобилизация. При этом для мобилизованных даже не проводят настоящую медкомиссию.

    Все новости