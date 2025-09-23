Путешествия
12:14, 23 сентября 2025Путешествия

Премьер Дании назвала инцидент с БПЛА в Копенгагене самой серьезной атакой

Премьер Дании Фредериксен: Полиция и разведка расследуют атаку БПЛА на аэропорт
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ritzau Scanpix / Steven Knap / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с БПЛА в Копенгагене самой серьезной атакой на инфраструктуру страны. Об этом сообщает DR.

Фредериксен подчеркнула, что полиция Дании сотрудничает с разведкой в ходе расследования. По ее словам, датские власти рассматривают любые сценарии случившегося.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов. В тот же день дроны появились в небе над Осло, остановив работу местного аэропорта, однако это оказались гражданские беспилотники.

