Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:44, 23 сентября 2025Наука и техника

Прототип европейской многоразовой ракеты установили на стартовый стол

Прототип европейской многоразовой ступени Themis установили на стартовый стол
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ArianeGroup

Прототип первой ступени Themis европейской многоразовой ракеты установили на стартовый стол в космическом центре Эсрейндж в Швеции для начала комбинированных испытаний. Об этом сообщает компания ArianeGroup.

В ходе тестов планируется проверить взаимодействие систем ступени и стартовой площадки, что позволит провести «прыжковое испытание» — взлет и посадку демонстратора многоразовых технологий.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В июне издание European Spaceflight заметило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.

В январе тот же портал сообщил, что ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства для многоразовой ракеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости